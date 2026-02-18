россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 100 из 126 дронов

$43.170.07
17 февраля, 18:24 • 14009 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 28893 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 30462 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 32275 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 29516 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 25605 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 29528 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37237 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48955 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 57384 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17 февраля, 21:14 • 11651 просмотра
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 1117 февраля, 21:33 • 12464 просмотра
Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios17 февраля, 21:47 • 12860 просмотра
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 11349 просмотра
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС01:24 • 10266 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 38380 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 52921 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 60514 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 81344 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 84400 просмотра
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Европа
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 11908 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 24577 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 20276 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 30320 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 27977 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 100 из 126 дронов

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

В ночь на 18 февраля россия выпустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 126 ударных БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 100 вражеских беспилотников.

россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 100 из 126 дронов

россия за ночь выпустила по Украине баллистическую ракету, 126 дронов, 100 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 февраля (с 18:00 17 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 100 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17.02.26, 23:14 • 11717 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина