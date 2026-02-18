россия атаковала Украину баллистической ракетой, обезврежено 100 из 126 дронов
В ночь на 18 февраля россия выпустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 126 ударных БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 100 вражеских беспилотников.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 февраля (с 18:00 17 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 100 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
