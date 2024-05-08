росія атакує українські газосховища, намагаючись продемонструвати вразливість української ГТС – Гринчук
Київ • УНН
росія атакує українські газосховища, щоб продемонструвати вразливість української газотранспортної системи, оскільки транзит газу з росії закінчується.
Завершення транзиту газу з росії спонукає її до нападів на українську газотранспортну систему, щоб показати її вразливість. Втім, нещодавні атаки не спричинили критичних пошкоджень, і система продовжує стабільно функціонувати. Про це повідомляла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Як ми знаємо, у нас закінчується транзит газу з росією, тому вони намагаються продемонструвати, що наша газотранспортна система, по-перше, не здатна самостійно працювати, а по-друге, вразлива до атак
За її словами, атаки на газотранспортну систему не призвели до критичної ситуації.
На сьогоднішній день атаки, які були завдані, не зробили значного критичного пошкодження об'єктам газотранспортної системи. І на сьогоднішній день наша газотранспортна система працює стабільно
Заступниця міністра розповіла, що були проведені ряд стрес-тестів, які демонструють, що навіть за відсутністю транспортування російського газу, система працюватиме стабільно.
Зараз ми працюємо з нашими європейськими партнерами, щодо використання наших сховищ для зберігання їхнього газу та використання нашої газотранспортної системи, як це робилося минулого року
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