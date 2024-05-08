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росія атакує українські газосховища, намагаючись продемонструвати вразливість української ГТС – Гринчук

росія атакує українські газосховища, намагаючись продемонструвати вразливість української ГТС – Гринчук

Київ • УНН

 • 23424 перегляди

росія атакує українські газосховища, щоб продемонструвати вразливість української газотранспортної системи, оскільки транзит газу з росії закінчується.

Завершення транзиту газу з росії спонукає її до нападів на українську газотранспортну систему, щоб показати її вразливість. Втім, нещодавні атаки не спричинили критичних пошкоджень, і система продовжує стабільно функціонувати. Про це повідомляла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Як ми знаємо, у нас закінчується транзит газу з росією, тому вони намагаються  продемонструвати, що наша газотранспортна система, по-перше, не здатна самостійно працювати, а по-друге, вразлива до атак

- каже Гринчук.

За її словами, атаки на газотранспортну систему не призвели до критичної ситуації.

На сьогоднішній день атаки, які були завдані, не зробили значного критичного пошкодження об'єктам газотранспортної системи. І на сьогоднішній день наша газотранспортна система працює стабільно

- сказала вона.

Заступниця міністра розповіла, що були проведені ряд стрес-тестів, які демонструють, що навіть за відсутністю транспортування російського газу, система працюватиме стабільно.

Зараз ми працюємо з нашими європейськими партнерами, щодо використання наших сховищ для зберігання їхнього газу та використання нашої газотранспортної системи,  як це робилося минулого року

- додала вона.

Нагадаємо

Російські війська масово атакували енергетичну інфраструктуру в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській областях та Криворіжжі, пошкодивши об'єкти генерації та передачі електроенергії.

Пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Львівщині після ракетної атаки рф загасили - ОВА08.05.24, 11:20 • 14905 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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