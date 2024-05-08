россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  145928 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  221589 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109390 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120454 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120617 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120889 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
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2 мая 2024, 13:14  •  212171 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  488907 просмотра

россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

россия атакует украинские газохранилища, чтобы продемонстрировать уязвимость украинской газотранспортной системы, поскольку транзит газа из России заканчивается.

Война •   •  4430 просмотра
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, предупредил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району, призвав быть осторожными.

Война •   •  4243 просмотра
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

После Пасхи растет количество выездов за границу

7 мая пассажиро-транспортный поток на западной границе Украины увеличился по сравнению с предыдущим днем: 66 000 человек и 15 000 транспортных средств пересекли границы с ЕС и Молдовой, из них 38 000 человек выехали из Украины и 28 000 въехали.

Общество •   •  4297 просмотра
После Пасхи растет количество выездов за границу

Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.

Война •   •  5886 просмотра
Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.

Общество •   •  7010 просмотра
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.

Экономика •   •  8113 просмотра
Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG

Сеть АЗК WOG расширяет доступность популярного проекта "ЗАВЖДИКАВА". Кофе без кофеина уже доступен уже на 112 крупнейших городских и трассовых заправках в 16 областях Украины.

Новости Бизнеса •   •  3464 просмотра
ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG

Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия

Российская ракетная и беспилотная атака на Киевскую область вызвала пожары, повредила дома и автомобиль, ранив двух человек утром 8 мая.

Война •   •  12286 просмотра
Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия

Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА

Макеевка в Луганской области была обстреляна из реактивных систем залпового огня, а в так называемой "лнр" мужчины могут получить и заменить российские паспорта только через военкомат.

Война •   •  11300 просмотра
Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА

Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова направить литовские войска в Украину для проведения учебной миссии.

политика •   •  11277 просмотра
Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT