россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

Завершение транзита газа из россии побуждает ее к нападениям на украинскую газотранспортную систему, чтобы показать ее уязвимость. Впрочем, недавние атаки не вызвали критических повреждений, и система продолжает стабильно функционировать. Об этом сообщала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Как мы знаем, у нас заканчивается транзит газа с россией, поэтому они пытаются продемонстрировать, что наша газотранспортная система, во-первых, не способна самостоятельно работать, а во-вторых, уязвима к атакам - говорит Гринчук.

По ее словам, атаки на газотранспортную систему не привели к критической ситуации.

На сегодняшний день атаки, которые были нанесены, не сделали значительного критического повреждения объектам газотранспортной системы. И на сегодняшний день наша газотранспортная система работает стабильно - сказала она.

Заместитель министра рассказала, что были проведены ряд стресс-тестов, которые демонстрируют, что даже при отсутствии транспортировки российского газа, система будет работать стабильно.

Сейчас мы работаем с нашими европейскими партнерами, по использованию наших хранилищ для хранения их газа и использования нашей газотранспортной системы, как это делалось в прошлом году - добавила она.

Напомним

российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.

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