"Робимо усе, аби українські пілоти на F-16 якомога швидше з’явилися в українському небі" - командувач ПС ЗСУ
Київ • УНН
Командувач ПС ЗС України подякував пілотам за їхню наполегливість у тренуваннях на F-16, щоб допомогти Україні якнайшвидше здобути перевагу в повітрі над росією.
Україна робить все можливе, аби в нашому небі якомога швидше з'явилися винищувачі F-16, заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук та подякував українським пілотам за наполегливість у навчанні, передає УНН.
Робимо усе, аби українські пілоти на F-16 якомога швидше з’явилися в українському небі та знищували окупанта в повітрі, на землі та на морі
За його словами, перевага в повітрі – ключ до успіху в наземних бойових діях.
Олещук подякував авіаторам Повітряних Сил за наполегливе навчання і освоєння нового типу літака. Також висловив вдячність партнерам авіаційної коаліції.
"Багато уже зроблено, але це лише початок. Україна матиме потужну авіаційну компоненту і найкращі Повітряні Сили!", - резюмував Олещук.
Доповнення
Напередодні Міноборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.
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