"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ
Киев • УНН
Командующий ВС ВС Украины поблагодарил пилотов за их настойчивость в тренировках на F-16, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить преимущество в воздухе над Россией.
Украина делает все возможное, чтобы в нашем небе как можно скорее появились истребители F-16, заявил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и поблагодарил украинских пилотов за настойчивость в обучении, передает УНН.
Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе и уничтожали оккупанта в воздухе, на земле и на море
По его словам, преимущество в воздухе - ключ к успеху в наземных боевых действиях.
Олещук поблагодарил авиаторов Воздушных Сил за упорное обучение и освоение нового типа самолета. Также выразил благодарность партнерам авиационной коалиции.
"Многое уже сделано, но это только начало. Украина будет иметь мощную авиационную компоненту и лучшие Воздушные Силы!", - резюмировал Олещук.
Дополнение
Накануне Минобороны Дании заявило, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.
Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании23 февраля 2024, 07:24 • 21833 просмотра
"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ
Командующий ВС ВС Украины поблагодарил пилотов за их настойчивость в тренировках на F-16, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить преимущество в воздухе над Россией.
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