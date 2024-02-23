"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ

Украина делает все возможное, чтобы в нашем небе как можно скорее появились истребители F-16, заявил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и поблагодарил украинских пилотов за настойчивость в обучении, передает УНН.

Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе и уничтожали оккупанта в воздухе, на земле и на море - написал Олещук в соцсетях.

По его словам, преимущество в воздухе - ключ к успеху в наземных боевых действиях.

Олещук поблагодарил авиаторов Воздушных Сил за упорное обучение и освоение нового типа самолета. Также выразил благодарность партнерам авиационной коалиции.

"Многое уже сделано, но это только начало. Украина будет иметь мощную авиационную компоненту и лучшие Воздушные Силы!", - резюмировал Олещук.

Дополнение

Накануне Минобороны Дании заявило, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании