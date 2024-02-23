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"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ

"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:46  •  11645 просмотра

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Командующий ВС ВС Украины поблагодарил пилотов за их настойчивость в тренировках на F-16, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить преимущество в воздухе над Россией.

Украина делает все возможное, чтобы в нашем небе как можно скорее появились истребители  F-16, заявил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук и поблагодарил украинских пилотов за настойчивость в обучении, передает УНН

Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе и уничтожали оккупанта в воздухе, на земле и на море

- написал Олещук в соцсетях. 

По его словам, преимущество в воздухе - ключ к успеху в наземных боевых действиях. 

Олещук поблагодарил авиаторов Воздушных Сил за упорное обучение и освоение нового типа самолета. Также выразил благодарность партнерам авиационной коалиции.

"Многое уже сделано, но это только начало. Украина будет иметь мощную авиационную компоненту и лучшие Воздушные Силы!", - резюмировал Олещук. 

Дополнение 

Накануне Минобороны Дании заявило, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом. 

Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании23 февраля 2024, 07:24 • 21833 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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