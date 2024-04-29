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"Роби своє з Kurator" та "МХП Поруч" - переможці конкурсу "Відповідальна країна 2.0"

"Роби своє з Kurator" та "МХП Поруч" - переможці конкурсу "Відповідальна країна 2.0"

Київ • УНН

 • 42263 перегляди

Програма МХП з підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також проект з підтримки бізнесу в харчовій галузі перемогли в національному конкурсі соціальних ініціатив "Відповідальна країна 2.0".

Програма з комплексної підтримки військових, ветеранів і їхніх родин компанії МХП та проєкт підтримки бізнесу у сфері харчування стали переможцями у національному конкурсі соціальних ініціатив "Відповідальна країна 2.0", передає УНН.

Деталі

Мова про два проєкти - програму "МХП Поруч", яку впроваджує компанія МХП, та конкурс для підтримки бізнесу галузі HoReCa "Роби своє з Kurator", організований благодійним фондом "МХП — Громаді" та брендом Kurator.

Так, програма підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч" перемогла в номінації "Підтримання ветеранів".

"‎МХП Поруч"‎ — це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з війни. Програма спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні виробничі потужності міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП.

"МХП Поруч" підтримує захисників та їхні родини під час служби та після повернення з війни:

- гуманітарна допомога військовим частинам,

- медобстеження, лікування і реабілітація,

- юридична та психологічна підтримка,

- соціальна реінтеграція,

- професійна адаптація,

- безкоштовна гаряча лінія, яка доступна 24/7.

Крім того, системно працює Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, координатори якого щодня забезпечують індивідуальний супровід та комплексну підтримку захисникам та їхнім родинам.

У свою чергу, конкурс бізнес-ідей "Роби своє з Kurator" для підтримки HoReCa-бізнесу, який постраждав під час війни, визнаний кращим в номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду".

Участь у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє з Kurator" взяли підприємці з галузі HoReCa. Подати їх могли представники українського малого та середнього бізнесу з 13 областей України: ветерани, переселенці або підприємці, — чий бізнес постраждав від військових дій. Так, серед заявок були ідеї на відновлення постраждалих від війни бізнесів, створення нових на місці зруйнованих (Київська, Сумська, Харківська області), ветеранські проєкти.

Оргкомітет отримав 86 бізнес-ідей. Лідером за кількістю проєктів стала Київська область: були заявки з Таращі (Білоцерківський район), Бородянки (Бучанський район), Баришівської громади та інших. Також на фінансування подавалися власники кав’ярень, піцерій, кіосків з шаурмою, інших закладів з Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Сумської, Миколаївської областей. Серед усіх заявок експерти обрали 10 переможців, які отримали на розвиток до 100 тисяч гривень кожен.

Проєкт "Відповідальна країна 2.0" був запущений, щоб розказати про найкращі соціальні ініціативи та залученість бізнесу в підтримку України. У конкурсі взяли участь 100 українських компаній та благодійних фондів.

Довідка

KURATOR — бренд продуктових рішень для HoReCa-спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг), який розвиває компанія МХП. Має гнучкий асортимент під різні типи закладів, бізнес моделі, кваліфікацію персоналу та кількість кухарів. Під брендом KURATOR випускається понад 100 видів допрацьованої продукції, зокрема курятина, яловичина, різні кулінарні рішення. Весь асортимент створюється з розумінням і дотриманням потреб професійної кухні.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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