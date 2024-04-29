"Роби своє з Kurator" и "МХП Поруч" - победители конкурса "Відповідальна країна 2.0"

Программа по комплексной поддержке военных, ветеранов и их семей компании МХП и проект поддержки бизнеса в сфере питания стали победителями в национальном конкурсе социальных инициатив "Відповідальна країна 2.0", передает УНН.

Детали

Речь о двух проектах - программе "МХП Поруч", которую внедряет компания МХП, и конкурсе для поддержки бизнеса отрасли HoReCa "Роби своє з Kurator", организованном благотворительным фондом "МХП - Громаді" и брендом Kurator.

Так, программа поддержки защитников, ветеранов и их семей "МХП Поруч" победила в номинации "Поддержка ветеранов".

"МХП Поруч" - это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Программа направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют производственные мощности международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП.

"МХП Поруч" поддерживает защитников и их семьи во время службы и после возвращения с войны:

- гуманитарная помощь военным частям,

- медобследование, лечение и реабилитация,

- юридическая и психологическая поддержка,

- социальная реинтеграция,

- профессиональная адаптация,

- бесплатная горячая линия, которая доступна 24/7.

Кроме того, системно работает Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы которого ежедневно обеспечивают индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку защитникам и их семьям.

В свою очередь, конкурс бизнес-идей "Роби своє з Kurator" для поддержки HoReCa-бизнеса, который пострадал во время войны, признан лучшим в номинации "Сотрудничество бизнеса и благотворительного фонда".

Участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє з Kurator" приняли предприниматели из отрасли HoReCa. Подать их могли представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины: ветераны, переселенцы или предприниматели, - чей бизнес пострадал от военных действий. Так, среди заявок были идеи на восстановление пострадавших от войны бизнесов, создание новых на месте разрушенных (Киевская, Сумская, Харьковская области), ветеранские проекты.

Оргкомитет получил 86 бизнес-идей. Лидером по количеству проектов стала Киевская область: были заявки из Таращи (Белоцерковский район), Бородянки (Бучанский район), Барышевской громады и других. Также на финансирование подавались владельцы кафе, пиццерий, киосков с шаурмой, других заведений из Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской областей. Среди всех заявок эксперты выбрали 10 победителей, которые получили на развитие до 100 тысяч гривен каждый.

Проект "Відповідальна країна 2.0" был запущен, чтобы рассказать о лучших социальных инициативах и вовлеченности бизнеса в поддержку Украины. В конкурсе приняли участие 100 украинских компаний и благотворительных фондов.

Справка

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.