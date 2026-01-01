Роберто Карлос спростував чутки про серцевий напад та розповів, чому опинився у лікарні

$42.350.03
49.790.06
uken
13:04 • 7218 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 10981 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 11725 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 11560 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 86346 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 103012 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39232 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38297 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33769 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27432 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.2м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 15344 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 14818 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 60785 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 12835 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 10125 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 10137 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 86338 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 51127 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 87637 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 85532 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 4102 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 20241 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 21973 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 51127 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 22329 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

Роберто Карлос спростував чутки про серцевий напад та розповів, чому опинився у лікарні

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Ексфутболіст Роберто Карлос спростував чутки про погіршення стану здоров'я після планової медичної процедури. 52-річний колишній захисник "Реала" повідомив про успішне завершення обстеження, заперечивши інформацію про серцевий напад.

Роберто Карлос спростував чутки про серцевий напад та розповів, чому опинився у лікарні

Легендарний бразильський футболіст Роберто Карлос повідомив про успішне завершення медичної процедури та спростував чутки про погіршення стану здоров’я. 52-річний колишній захисник мадридського "Реала" опублікував роз’яснення на своїй сторінці в Instagram після появи інформації про його перебування в лікарні. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Спортсмен зазначив, що його візит до медичного закладу був плановим і не пов’язаний з екстреними випадками.

Спростування чуток про серцевий напад

У своєму зверненні Роберто Карлос заперечив повідомлення про проблеми із серцем. Він підкреслив, що процедура була частиною заздалегідь узгодженого з лікарями плану обстеження.

Я хотів би уточнити нещодавню інформацію, яка поширювалася. Нещодавно я пройшов профілактичну медичну процедуру, яку заздалегідь спланував з моєю медичною командою. Процедура пройшла успішно, і я почуваюся добре. У мене не стався серцевий напад 

– написав футболіст.

Він також додав, що процес одужання триває позитивно, і він сподівається невдовзі повернутися до професійної діяльності. Карлос подякував медичному персоналу та вболівальникам за підтримку, запевнивши, що приводів для занепокоєння немає.

Довідково

Роберто Карлос вважається одним із найвидатніших лівих захисників в історії футболу. Протягом кар'єри у складі мадридського "Реала" він провів 527 матчів, здобувши чотири титули чемпіона Іспанії та тричі ставши переможцем Ліги чемпіонів.

У 2002 році разом зі збірною Бразилії він виграв чемпіонат світу. Крім виступів за "Реал" та національну команду, футболіст грав за "Палмейрас", італійський "Інтер", турецький "Фенербахче" та бразильський "Корінтіанс".

Президента "Фенербахче" затримали у Стамбулі через сліди наркотиків у волоссі: що відомо24.12.25, 21:40 • 4747 переглядiв

Степан Гафтко

СпортЗдоров'я
Реал Мадрид
Бразилія
Стамбул
Іспанія
Туреччина