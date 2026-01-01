Роберто Карлос спростував чутки про серцевий напад та розповів, чому опинився у лікарні

Легендарний бразильський футболіст Роберто Карлос повідомив про успішне завершення медичної процедури та спростував чутки про погіршення стану здоров’я. 52-річний колишній захисник мадридського "Реала" опублікував роз’яснення на своїй сторінці в Instagram після появи інформації про його перебування в лікарні. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Спортсмен зазначив, що його візит до медичного закладу був плановим і не пов’язаний з екстреними випадками.

Спростування чуток про серцевий напад

У своєму зверненні Роберто Карлос заперечив повідомлення про проблеми із серцем. Він підкреслив, що процедура була частиною заздалегідь узгодженого з лікарями плану обстеження.

Я хотів би уточнити нещодавню інформацію, яка поширювалася. Нещодавно я пройшов профілактичну медичну процедуру, яку заздалегідь спланував з моєю медичною командою. Процедура пройшла успішно, і я почуваюся добре. У мене не стався серцевий напад – написав футболіст.

Він також додав, що процес одужання триває позитивно, і він сподівається невдовзі повернутися до професійної діяльності. Карлос подякував медичному персоналу та вболівальникам за підтримку, запевнивши, що приводів для занепокоєння немає.

Довідково

Роберто Карлос вважається одним із найвидатніших лівих захисників в історії футболу. Протягом кар'єри у складі мадридського "Реала" він провів 527 матчів, здобувши чотири титули чемпіона Іспанії та тричі ставши переможцем Ліги чемпіонів.

У 2002 році разом зі збірною Бразилії він виграв чемпіонат світу. Крім виступів за "Реал" та національну команду, футболіст грав за "Палмейрас", італійський "Інтер", турецький "Фенербахче" та бразильський "Корінтіанс".

