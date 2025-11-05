Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі

Актор Роберт Паттінсон нещодавно розповів, що зйомки фільму Дені Вільньова "Дюна: Частина третя" (Dune: Part Three) виявилися спекотнішими, ніж очікувалося, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Як і у випадку з першими двома фільмами франшизи, значна частина сцен останнього фільму про "Дюну" знімалася в Аравійській пустелі.

"Коли я знімався в "Дюні", у пустелі було так спекотно, що я просто не міг ніщо ставити під сумнів, - сказав Паттінсон IndieWire. - І це було так розслаблююче, ніби мій мозок справді не працював. Жодна моя мозкова клітина не функціонувала. Я просто слухав Дені [Вільньова]: "Що завгодно!"

Роль Паттінсона у третьому та останньому фільмі Вільньова "Дюна" залишається в таємниці. Він - один із найпомітніших нових членів акторського складу триквела, поряд із відносно новими акторами Накоа-Вульф Момоа та Ідою Брук, які грають дітей-близнюків Пола та Чані. Серед акторів, що повернулися до зйомок, - Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон і Аня Тейлор-Джой. Фільм заснований на другому романі Френка Герберта з циклу "Дюна" - "Месія Дюни".

Схоже, що з кожним фільмом "Дюни" пов'язана незліченна кількість історій про те, як актори переносять пекучу спеку пустелі, де вели зйомки. Остін Батлер, який зіграв лиходія Фейда-Рауту в другій частині "Дюни", одного разу розповів Entertainment Weekly, що першого тижня зйомок сиквелу у кількох людей на знімальному майданчику стався тепловий удар. "Було 48 градусів Цельсія і дуже спекотно", - сказав Батлер.

"Це дійсно згуртовує всю знімальну групу, - додав Батлер. - Є щось неймовірно заспокійливе у такому некомфортному оточенні".

Зендея розповіла журналу W Magazine, що отримала тепловий удар на зйомках "Дюни: Частина друга" (Dune: Part Two), тому що її костюм був дуже важким, і вона перестала пити воду на дуже гарячому знімальному майданчику в пустелі Йордан.

Майже всім акторам "Дюни" довелося терпіти спеку під час зйомок космічної епопеї, і це одна з причин, чому Вільньов був вдячний, що не пішов звичайним голлівудським шляхом і не зняв обидва фільми "Дюни" один за одним без перерви.

"Обидва фільми знімалися в дуже суворих умовах, і це дуже важко фізично, тому перерва між ними була справжнім благословенням, - розповів Вільньов EW. - Спочатку я хотів зняти обидва фільми один за одним, але тепер думаю, що помер би. Це було дуже напружено, і побачивши, як світ відреагував на "Першу частину", я отримав заряд позитивної енергії, щоб повернутися в пустелю".

"Дюна: Частина третя" вийде 18 грудня 2026 року.

