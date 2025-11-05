Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі

ukenru
Ексклюзив
08:57 • 3056 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6336 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8694 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26260 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28215 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52678 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40429 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38594 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35632 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53656 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Меню
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 17711 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 23031 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 18138 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 9560 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади04:50 • 9018 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53656 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 49551 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 48347 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 67131 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 65478 перегляди
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 1780 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 27467 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 41375 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44234 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 39415 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

Роберт Паттінсон розповів про виснажливі зйомки "Дюни 3" у пустелі, де спека була настільки інтенсивною, що його мозок майже не функціонував. Актори попередніх частин також страждали від теплових ударів і зневоднення через суворі умови знімального майданчика.

Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі

Актор Роберт Паттінсон нещодавно розповів, що зйомки фільму Дені Вільньова "Дюна: Частина третя" (Dune: Part Three) виявилися спекотнішими, ніж очікувалося, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Як і у випадку з першими двома фільмами франшизи, значна частина сцен останнього фільму про "Дюну" знімалася в Аравійській пустелі.

"Коли я знімався в "Дюні", у пустелі було так спекотно, що я просто не міг ніщо ставити під сумнів, - сказав Паттінсон IndieWire. - І це було так розслаблююче, ніби мій мозок справді не працював. Жодна моя мозкова клітина не функціонувала. Я просто слухав Дені [Вільньова]: "Що завгодно!"

Роль Паттінсона у третьому та останньому фільмі Вільньова "Дюна" залишається в таємниці. Він - один із найпомітніших нових членів акторського складу триквела, поряд із відносно новими акторами Накоа-Вульф Момоа та Ідою Брук, які грають дітей-близнюків Пола та Чані. Серед акторів, що повернулися до зйомок, - Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон і Аня Тейлор-Джой. Фільм заснований на другому романі Френка Герберта з циклу "Дюна" - "Месія Дюни".

Схоже, що з кожним фільмом "Дюни" пов'язана незліченна кількість історій про те, як актори переносять пекучу спеку пустелі, де вели зйомки. Остін Батлер, який зіграв лиходія Фейда-Рауту в другій частині "Дюни", одного разу розповів Entertainment Weekly, що першого тижня зйомок сиквелу у кількох людей на знімальному майданчику стався тепловий удар. "Було 48 градусів Цельсія і дуже спекотно", - сказав Батлер.

"Це дійсно згуртовує всю знімальну групу, - додав Батлер. - Є щось неймовірно заспокійливе у такому некомфортному оточенні".

Зендея розповіла журналу W Magazine, що отримала тепловий удар на зйомках "Дюни: Частина друга" (Dune: Part Two), тому що її костюм був дуже важким, і вона перестала пити воду на дуже гарячому знімальному майданчику в пустелі Йордан.

Майже всім акторам "Дюни" довелося терпіти спеку під час зйомок космічної епопеї, і це одна з причин, чому Вільньов був вдячний, що не пішов звичайним голлівудським шляхом і не зняв обидва фільми "Дюни" один за одним без перерви.

"Обидва фільми знімалися в дуже суворих умовах, і це дуже важко фізично, тому перерва між ними була справжнім благословенням, - розповів Вільньов EW. - Спочатку я хотів зняти обидва фільми один за одним, але тепер думаю, що помер би. Це було дуже напружено, і побачивши, як світ відреагував на "Першу частину", я отримав заряд позитивної енергії, щоб повернутися в пустелю".

"Дюна: Частина третя" вийде 18 грудня 2026 року.

Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26.06.25, 10:00 • 126867 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
