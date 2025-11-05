Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне

Актер Роберт Паттинсон недавно рассказал, что съемки фильма Дени Вильнева "Дюна: Часть третья" (Dune: Part Three) оказались жарче, чем ожидалось, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Как и в случае с первыми двумя фильмами франшизы, значительная часть сцен последнего фильма о "Дюне" снималась в Аравийской пустыне.

"Когда я снимался в "Дюне", в пустыне было так жарко, что я просто не мог ничего ставить под сомнение, - сказал Паттинсон IndieWire. - И это было так расслабляюще, будто мой мозг действительно не работал. Ни одна моя мозговая клетка не функционировала. Я просто слушал Дени [Вильнева]: "Что угодно!"

Роль Паттинсона в третьем и последнем фильме Вильнева "Дюна" остается в тайне. Он - один из самых заметных новых членов актерского состава триквела, наряду с относительно новыми актерами Накоа-Вульф Момоа и Идой Брук, которые играют детей-близнецов Пола и Чани. Среди актеров, вернувшихся к съемкам, - Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и Аня Тейлор-Джой. Фильм основан на втором романе Фрэнка Герберта из цикла "Дюна" - "Мессия Дюны".

Похоже, что с каждым фильмом "Дюны" связано бесчисленное количество историй о том, как актеры переносят палящую жару пустыни, где велись съемки. Остин Батлер, сыгравший злодея Фейда-Рауту во второй части "Дюны", однажды рассказал Entertainment Weekly, что в первую неделю съемок сиквела у нескольких человек на съемочной площадке случился тепловой удар. "Было 48 градусов Цельсия и очень жарко", - сказал Батлер.

"Это действительно сплачивает всю съемочную группу, - добавил Батлер. - Есть что-то невероятно успокаивающее в такой некомфортной обстановке".

Зендея рассказала журналу W Magazine, что получила тепловой удар на съемках "Дюны: Часть вторая" (Dune: Part Two), потому что ее костюм был очень тяжелым, и она перестала пить воду на очень жаркой съемочной площадке в пустыне Иордании.

Почти всем актерам "Дюны" пришлось терпеть жару во время съемок космической эпопеи, и это одна из причин, почему Вильнев был благодарен, что не пошел обычным голливудским путем и не снял оба фильма "Дюны" один за другим без перерыва.

"Оба фильма снимались в очень суровых условиях, и это очень тяжело физически, поэтому перерыв между ними был настоящим благословением, - рассказал Вильнев EW. - Сначала я хотел снять оба фильма один за другим, но теперь думаю, что умер бы. Это было очень напряженно, и увидев, как мир отреагировал на "Первую часть", я получил заряд положительной энергии, чтобы вернуться в пустыню".

"Дюна: Часть третья" выйдет 18 декабря 2026 года.

Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде