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РНБО доручила перевірити монополіста цифрового телебачення “Зеонбуд”

РНБО доручила перевірити монополіста цифрового телебачення “Зеонбуд”

Київ • УНН

 • 16021 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України дала доручення найближчим часом провести перевірку компаній “Зеонбуд”, яка має монопольне становище у сфері цифрового телебачення на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

Цитата

“Крім того, на РНБО розглядалося питання компанії „Зеонбуд“, яка має монопольне становище у сфері цифрового телебачення на території України. Було дане доручення найближчим часом провести перевірку, щоб ліквідувати монополію в цій важливій для національної безпеки України сфері”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що компанія “Зеонбуд” є оператором, що займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Мережа містить 32 телевізійних програми: 4 мультиплекси по 8 програм в кожному.

Загальна кількість передавачів — 664 у 166 населених пунктах України. Потенційна аудиторія сягає 12 мільйонів глядачів з 30 000 населених пунктів.

За структурою власності це офшорна компанія. Її власники з осені 2014 року ведуть переговори про продаж компанії.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.

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