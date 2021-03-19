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СНБО поручил проверить монополиста цифрового телевидения "Зеонбуд"

СНБО поручил проверить монополиста цифрового телевидения "Зеонбуд"

Киев  •  УНН

 • 16018 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины дал поручение в ближайшее время провести проверку компаний "Зеонбуд", которая имеет монопольное положение в сфере цифрового телевидения на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Цитата

"Кроме того, на СНБО рассматривался вопрос компании "Зеонбуд", которая имеет монопольное положение в сфере цифрового телевидения на территории Украины. Было дано поручение в ближайшее время провести проверку, чтобы ликвидировать монополию в этой важной для национальной безопасности Украины сфере", - говорится в сообщении.

Добавим, что компания "Зеонбуд" является оператором, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2. Сеть содержит 32 телевизионных программы: 4 мультиплекса по 8 программ в каждом.

Общее количество передатчиков - 664 в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория достигает 12 млн зрителей с 30 тыс. населенных пунктов.

По структуре собственности это оффшорная компания. Ее владельцы с осени 2014 ведут переговоры о продаже компании.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новые коммуникации" - ZIK, "НОВОСТИ 24 ЧАСА" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ТВ ВЫБОР" - 112 канал, "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Ариадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.

Украинские Национальные Новости

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