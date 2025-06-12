Рютте про прямі переговори Трампа з путіним: це дуже важливо

Те, що президент США Дональд Трамп почав прямі переговори з російським диктатором – це дуже важливо, це крок в перед. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Римі, де збираються представники країн групи Веймар+, передає УНН.

Деталі

Це дуже важливо, те, що зробив Трамп. Він почав прямі переговори з путіним. Це звісно крок вперед, це історичні речі, і переговори в Стамбулі для того, щоб почати говорити про тисячолітню історію. Це не дуже можливо допомагає, але крок за кроком ми намагаємося прогресувати - заявив Рютте.

Трамп ухилився від відповіді про те, які у нього є карти, щоб змусити рф та Україну припинити війну

Довідка

Група "Веймар+" - це політичне угруповання країн, які мають спільну мету та співпрацюють у різних сферах, зокрема у сфері закордонної політики. В даний час в групу "Веймар+" входять: Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп назвав свою останню розмову з російським диктатором володимиром путіним хорошою, проте, з його слів, поки що вона ні до чого не призвела.

4 червня Трамп заявив, що провів чергову розмову із главою кремля путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно".