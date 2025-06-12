Рютте о прямых переговорах Трампа с путиным: это очень важно
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры Трампа с Путиным являются важным шагом вперед. Трамп также сообщил о разговоре с Путиным, но отметил, что она пока что не принесла результатов.
То, что президент США Дональд Трамп начал прямые переговоры с российским диктатором – это очень важно, это шаг вперед. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Риме, где собираются представители стран группы Веймар+, передает УНН.
Детали
Это очень важно, то, что сделал Трамп. Он начал прямые переговоры с путиным. Это конечно шаг вперед, это исторические вещи, и переговоры в Стамбуле для того, чтобы начать говорить о тысячелетней истории. Это не очень возможно помогает, но шаг за шагом мы стараемся прогрессировать
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Справка
Группа "Веймар+" - это политическое объединение стран, которые имеют общую цель и сотрудничают в разных сферах, в частности в сфере внешней политики. В настоящее время в группу "Веймар+" входят: Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела.
4 июня Трамп заявил, что провел очередной разговор с главой кремля путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против РФ, но только, "если это будет необходимо".