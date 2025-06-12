Рютте о прямых переговорах Трампа с путиным: это очень важно

То, что президент США Дональд Трамп начал прямые переговоры с российским диктатором – это очень важно, это шаг вперед. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Риме, где собираются представители стран группы Веймар+, передает УНН.

Детали

Это очень важно, то, что сделал Трамп. Он начал прямые переговоры с путиным. Это конечно шаг вперед, это исторические вещи, и переговоры в Стамбуле для того, чтобы начать говорить о тысячелетней истории. Это не очень возможно помогает, но шаг за шагом мы стараемся прогрессировать - заявил Рютте.

Трамп уклонился от ответа о том, какие у него есть карты, чтобы заставить рф и Украину прекратить войну

Справка

Группа "Веймар+" - это политическое объединение стран, которые имеют общую цель и сотрудничают в разных сферах, в частности в сфере внешней политики. В настоящее время в группу "Веймар+" входят: Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела.

4 июня Трамп заявил, что провел очередной разговор с главой кремля путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против РФ, но только, "если это будет необходимо".