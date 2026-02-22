Рятувальники виявили тіла 9 загиблих лижників після масштабного сходження лавини в горах Каліфорнії
Після масштабного сходження лавини на горі Касл-Пік поблизу озера Тахо рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих лижників. Пошукова операція тривала чотири дні та була ускладнена снігопадами.
У суботу в Каліфорнії завершилася масштабна пошукова операція на горі Касл-Пік поблизу озера Тахо, де рятувальники знайшли тіла дев'яти лижників. Пошукові роботи тривали чотири дні та були серйозно ускладнені екстремальними снігопадами й постійною загрозою нових обвалів снігу в зоні катастрофи. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Рятувальні групи змогли дістатися до тіл восьми загиблих, після чого виявили дев'яту людину, яка раніше вважалася зниклою безвісти. Остання жертва перебувала неподалік від решти групи, проте через повну темряву та інтенсивні опади у вівторок її не вдалося помітити під час першого етапу робіт.
Для безпечного вивезення загиблих із важкодоступної місцевості залучили гелікоптери Національної гвардії та спеціальні снігохідні ратраки.
Складна операція та заходи безпеки
Відновлювальні роботи довелося призупинити на кілька днів, оскільки погодні умови залишалися критичними для персоналу. Аби зменшити ризики, фахівці використовували спеціальний метод розпушування снігового покриву водою для провокування контрольованих лавин до приходу основних команд. До операції залучили представників офісу шерифа округу Невада, авіапатруль дорожньої поліції та фахівців центру боротьби з лавинами в Сьєррі.
