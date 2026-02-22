$43.270.00
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo
22:51 • 1862 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
17:20 • 23960 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 23447 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 31783 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 31666 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26682 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23627 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27326 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 37027 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
Публікації
Ексклюзиви
Рятувальники виявили тіла 9 загиблих лижників після масштабного сходження лавини в горах Каліфорнії

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Після масштабного сходження лавини на горі Касл-Пік поблизу озера Тахо рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих лижників. Пошукова операція тривала чотири дні та була ускладнена снігопадами.

Рятувальники виявили тіла 9 загиблих лижників після масштабного сходження лавини в горах Каліфорнії
Фото: AP

У суботу в Каліфорнії завершилася масштабна пошукова операція на горі Касл-Пік поблизу озера Тахо, де рятувальники знайшли тіла дев'яти лижників. Пошукові роботи тривали чотири дні та були серйозно ускладнені екстремальними снігопадами й постійною загрозою нових обвалів снігу в зоні катастрофи. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Рятувальні групи змогли дістатися до тіл восьми загиблих, після чого виявили дев'яту людину, яка раніше вважалася зниклою безвісти. Остання жертва перебувала неподалік від решти групи, проте через повну темряву та інтенсивні опади у вівторок її не вдалося помітити під час першого етапу робіт.

Для безпечного вивезення загиблих із важкодоступної місцевості залучили гелікоптери Національної гвардії та спеціальні снігохідні ратраки.

Складна операція та заходи безпеки

Відновлювальні роботи довелося призупинити на кілька днів, оскільки погодні умови залишалися критичними для персоналу. Аби зменшити ризики, фахівці використовували спеціальний метод розпушування снігового покриву водою для провокування контрольованих лавин до приходу основних команд. До операції залучили представників офісу шерифа округу Невада, авіапатруль дорожньої поліції та фахівців центру боротьби з лавинами в Сьєррі.

Лавини забрали життя ще п'ятьох людей в австрійських Альпах21.02.26, 14:41 • 3848 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Національна гвардія США
Каліфорнія