Спасатели обнаружили тела 9 погибших лыжников после масштабного схода лавины в горах Калифорнии

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22:51 • 1114 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
17:20 • 23591 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 23196 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 31566 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 31513 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26612 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23588 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27299 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 37010 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 27910 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
73%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор21 февраля, 13:35 • 19889 просмотра
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 13320 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией21 февраля, 15:05 • 8728 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 18526 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 14490 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 48671 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 57946 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 69755 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 83903 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 121698 просмотра
Актуальные люди
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 18560 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 24429 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 26091 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 18532 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 21185 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Truth Social
Х-47М2 "Кинжал"

Спасатели обнаружили тела 9 погибших лыжников после масштабного схода лавины в горах Калифорнии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

После масштабного схода лавины на горе Касл-Пик вблизи озера Тахо спасатели обнаружили тела девяти погибших лыжников. Поисковая операция длилась четыре дня и была осложнена снегопадами.

Спасатели обнаружили тела 9 погибших лыжников после масштабного схода лавины в горах Калифорнии
Фото: AP

В субботу в Калифорнии завершилась масштабная поисковая операция на горе Касл-Пик вблизи озера Тахо, где спасатели нашли тела девяти лыжников. Поисковые работы продолжались четыре дня и были серьезно осложнены экстремальными снегопадами и постоянной угрозой новых обвалов снега в зоне катастрофы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Спасательные группы смогли добраться до тел восьми погибших, после чего обнаружили девятого человека, который ранее считался пропавшим без вести. Последняя жертва находилась неподалеку от остальной группы, однако из-за полной темноты и интенсивных осадков во вторник ее не удалось заметить во время первого этапа работ.

Для безопасного вывоза погибших из труднодоступной местности привлекли вертолеты Национальной гвардии и специальные снегоходные ратраки.

Сложная операция и меры безопасности

Восстановительные работы пришлось приостановить на несколько дней, поскольку погодные условия оставались критическими для персонала. Чтобы уменьшить риски, специалисты использовали специальный метод разрыхления снежного покрова водой для провоцирования контролируемых лавин до прихода основных команд. К операции привлекли представителей офиса шерифа округа Невада, авиапатруль дорожной полиции и специалистов центра борьбы с лавинами в Сьерре.

Лавины унесли жизни еще пяти человек в австрийских Альпах21.02.26, 14:41 • 3848 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Национальная гвардия США
Калифорния