Спасатели обнаружили тела 9 погибших лыжников после масштабного схода лавины в горах Калифорнии

Фото: AP

В субботу в Калифорнии завершилась масштабная поисковая операция на горе Касл-Пик вблизи озера Тахо, где спасатели нашли тела девяти лыжников. Поисковые работы продолжались четыре дня и были серьезно осложнены экстремальными снегопадами и постоянной угрозой новых обвалов снега в зоне катастрофы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Спасательные группы смогли добраться до тел восьми погибших, после чего обнаружили девятого человека, который ранее считался пропавшим без вести. Последняя жертва находилась неподалеку от остальной группы, однако из-за полной темноты и интенсивных осадков во вторник ее не удалось заметить во время первого этапа работ.

Для безопасного вывоза погибших из труднодоступной местности привлекли вертолеты Национальной гвардии и специальные снегоходные ратраки.

Сложная операция и меры безопасности

Восстановительные работы пришлось приостановить на несколько дней, поскольку погодные условия оставались критическими для персонала. Чтобы уменьшить риски, специалисты использовали специальный метод разрыхления снежного покрова водой для провоцирования контролируемых лавин до прихода основных команд. К операции привлекли представителей офиса шерифа округа Невада, авиапатруль дорожной полиции и специалистов центра борьбы с лавинами в Сьерре.

