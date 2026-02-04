Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Прикарпатті: туристів закликають утриматися від походів

$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 16403 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 12917 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 16760 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 31328 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 47489 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 38345 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36670 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33833 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21311 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 14961 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 16413 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 28714 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 16410 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 34011 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 12914 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 49694 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 51259 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 90056 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 98466 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 22517 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 22471 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 25328 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 32040 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 42266 перегляди
Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Прикарпатті: туристів закликають утриматися від походів

Київ • УНН

 • 100 перегляди

5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) через відлигу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Прикарпатті: туристів закликають утриматися від походів

Рятувальники попереджають про значну снiголавинну небезпеку у четвер, 5 лютого, у високогір'ї Івано-Франківщини. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає УНН

До уваги туристів. 5 лютого, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) 

- йдеться в повідомленні. 

Рятувальники застерігають бути обережними і не вирушати у гори у період лавинної небезпеки:

  • ніколи не йдіть в гори поодинці;
    • перед походом обов’язково ознайомтеся з прогнозом погоди, у разі штормового попередження - відмініть похід;
      • уважно оглядайте схили перед тим, як їхати чи йти;
        • не підходьте близько до краю снігового покриву;
          • у разі сходження лавини намагайтеся втекти вбік.

            Нагадаємо 

            В Україні найближчими днями стане тепліше, але потім очікується ще одна хвиля холоду, але меншого масштабу, після чого знову послідує потепління.

            Павло Башинський

            Суспільство
            Морози в Україні
            Сніг в Україні
            Івано-Франківська область
            Державна служба України з надзвичайних ситуацій
            Україна