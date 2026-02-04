Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Прикарпатті: туристів закликають утриматися від походів
Київ • УНН
5 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) через відлигу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.
Рятувальники попереджають про значну снiголавинну небезпеку у четвер, 5 лютого, у високогір'ї Івано-Франківщини. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає УНН.
До уваги туристів. 5 лютого, у зв’язку з вiдлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)
Рятувальники застерігають бути обережними і не вирушати у гори у період лавинної небезпеки:
- ніколи не йдіть в гори поодинці;
- перед походом обов’язково ознайомтеся з прогнозом погоди, у разі штормового попередження - відмініть похід;
- уважно оглядайте схили перед тим, як їхати чи йти;
- не підходьте близько до краю снігового покриву;
- у разі сходження лавини намагайтеся втекти вбік.
Нагадаємо
В Україні найближчими днями стане тепліше, але потім очікується ще одна хвиля холоду, але меншого масштабу, після чого знову послідує потепління.