Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Прикарпатье: туристов призывают воздержаться от походов

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 10721 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 16930 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 13415 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17262 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 31748 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 47718 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38507 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36691 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33858 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21322 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 14962 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 16415 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 28716 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 16412 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 34013 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 13463 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 50258 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 51821 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 90616 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 99039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кир Стармер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 22868 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 22788 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 25621 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 32321 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 42534 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Прикарпатье: туристов призывают воздержаться от походов

Киев • УНН

 • 190 просмотра

5 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) из-за оттепели. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Прикарпатье: туристов призывают воздержаться от походов

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в четверг, 5 февраля, в высокогорье Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН

Вниманию туристов. 5 февраля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 

- говорится в сообщении. 

Спасатели предостерегают быть осторожными и не отправляться в горы в период лавинной опасности:

  • никогда не ходите в горы в одиночку;
    • перед походом обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды, в случае штормового предупреждения - отмените поход;
      • внимательно осматривайте склоны перед тем, как ехать или идти;
        • не подходите близко к краю снежного покрова;
          • в случае схода лавины старайтесь убежать в сторону.

            Напомним 

            В Украине в ближайшие дни станет теплее, но потом ожидается еще одна волна холода, но меньшего масштаба, после чего снова последует потепление.

            Павел Башинский

            Общество
            Морозы в Украине
            Снег в Украине
            Ивано-Франковская область
            Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
            Украина