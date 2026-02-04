Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Прикарпатье: туристов призывают воздержаться от походов
Киев • УНН
5 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) из-за оттепели. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в четверг, 5 февраля, в высокогорье Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Вниманию туристов. 5 февраля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)
Спасатели предостерегают быть осторожными и не отправляться в горы в период лавинной опасности:
- никогда не ходите в горы в одиночку;
- перед походом обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды, в случае штормового предупреждения - отмените поход;
- внимательно осматривайте склоны перед тем, как ехать или идти;
- не подходите близко к краю снежного покрова;
- в случае схода лавины старайтесь убежать в сторону.
Напомним
В Украине в ближайшие дни станет теплее, но потом ожидается еще одна волна холода, но меньшего масштаба, после чего снова последует потепление.