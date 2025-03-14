рф тримає в Середземному морі 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"
Київ • УНН
У Середземному морі перебувають чотири військові кораблі агресора, три з яких мають крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
У Середземному морі перебувають чотири військові кораблі країни-агресора, серед яких три оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальний потенційний залп цих носіїв становить до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Водночас у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.
Крім того, протягом останньої доби Керченською протокою в інтересах російської федерації здійснено рух шести суден. Зокрема:
- до Чорного моря увійшли два судна, одне з яких продовжило курс у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря пройшли чотири судна, жодне з яких не прямувало з Босфору.
Додатково, терористична країна продовжує ігнорувати норми міжнародного морського права, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що є порушенням Міжнародної конвенції SOLAS 1974 року.
Країна-агресорка тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ10.03.25, 06:49 • 18801 перегляд