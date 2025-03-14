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рф держит в Средиземном море 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"

Киев • УНН

 • 22297 просмотра

В Средиземном море находятся четыре военных корабля агрессора, три из которых имеют крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

рф держит в Средиземном море 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"

В Средиземном море находятся четыре военных корабля страны-агрессора, среди которых три оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общий потенциальный залп этих носителей составляет до 26 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В то же время в Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских кораблей.

Кроме того, в течение последних суток Керченским проливом в интересах российской федерации осуществлено движение шести судов. В частности: 

-         в Черное море вошли два судна, одно из которых продолжило курс в направлении пролива Босфор;

-         в Азовское море прошли четыре судна, ни одно из которых не направлялось из Босфора. 

Дополнительно, террористическая страна продолжает игнорировать нормы международного морского права, выключая системы автоматической идентификации судов, что является нарушением Международной конвенции SOLAS 1974 года.

Страна-агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами" - ВМС ВСУ10.03.25, 06:49 • 18800 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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