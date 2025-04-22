рф сьогодні випустила 77 дронів по Україні: збито 38, понад 30 локаційно втрачені

Сьогодні ворог випустив по Україні 77 дронів, українським військоим вдалось збити 38, ще понад 30 - локаційно втрачені, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних сил.

За даними Командування, протягом доби 22 квітня 2025 року із 08.00 противник атакував 77-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)