рф сьогодні випустила 77 дронів по Україні: збито 38, понад 30 локаційно втрачені
Київ • УНН
Сьогодні рф атакувала Україну 77 дронами. Українські військові збили 38 Shahed, 31 дрон локаційно втрачено. Також випущено понад 130 керованих авіабомб.
Сьогодні ворог випустив по Україні 77 дронів, українським військоим вдалось збити 38, ще понад 30 - локаційно втрачені, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних сил.
Деталі
За даними Командування, протягом доби 22 квітня 2025 року із 08.00 противник атакував 77-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)
Крім того, за даними Комадування, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку м. Запоріжжя.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.
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