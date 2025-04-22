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The Guardian

рф сьогодні випустила 77 дронів по Україні: збито 38, понад 30 локаційно втрачені

Київ • УНН

 • 4300 перегляди

Сьогодні рф атакувала Україну 77 дронами. Українські військові збили 38 Shahed, 31 дрон локаційно втрачено. Також випущено понад 130 керованих авіабомб.

рф сьогодні випустила 77 дронів по Україні: збито 38, понад 30 локаційно втрачені

Сьогодні ворог випустив по Україні 77 дронів, українським військоим вдалось збити 38, ще понад 30 - локаційно втрачені, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних сил.

Деталі

За даними Командування, протягом доби 22 квітня 2025 року із 08.00 противник атакував 77-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)

 - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Комадування, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку м. Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Пропозиція припинення вогню по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність рф: Зеленський про удари по Харкову та Запоріжжю22.04.25, 16:30 • 3426 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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