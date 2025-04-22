рф сегодня выпустила 77 дронов по Украине: сбито 38, более 30 локационно потеряны

Сегодня враг выпустил по Украине 77 дронов, украинским военным удалось сбить 38, еще более 30 - локационно потеряны, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.

По данным Командования, в течение суток 22 апреля 2025 года с 08.00 противник атаковал 77-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) – районы пусков: Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 18.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)