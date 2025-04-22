рф сегодня выпустила 77 дронов по Украине: сбито 38, более 30 локационно потеряны
Киев • УНН
Сегодня рф атаковала Украину 77 дронами. Украинские военные сбили 38 Shahed, 31 дрон локационно потерян. Также выпущено более 130 управляемых авиабомб.
Сегодня враг выпустил по Украине 77 дронов, украинским военным удалось сбить 38, еще более 30 - локационно потеряны, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.
Детали
По данным Командования, в течение суток 22 апреля 2025 года с 08.00 противник атаковал 77-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) – районы пусков: Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 18.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)
Кроме того, по данным Командования, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку г. Запорожье.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.
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