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рф сегодня выпустила 77 дронов по Украине: сбито 38, более 30 локационно потеряны

Киев • УНН

 • 2994 просмотра

Сегодня рф атаковала Украину 77 дронами. Украинские военные сбили 38 Shahed, 31 дрон локационно потерян. Также выпущено более 130 управляемых авиабомб.

рф сегодня выпустила 77 дронов по Украине: сбито 38, более 30 локационно потеряны

Сегодня враг выпустил по Украине 77 дронов, украинским военным удалось сбить 38, еще более 30 - локационно потеряны, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил.

Детали

По данным Командования, в течение суток 22 апреля 2025 года с 08.00 противник атаковал 77-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) – районы пусков: Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 18.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)

 - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Командования, в течение текущих суток оккупанты выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку г. Запорожье.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасщина и Запорожье.

Предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность рф: Зеленский об ударах по Харькову и Запорожью22.04.25, 16:30 • 3258 просмотров

Антонина Туманова

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