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рф продовжує отримувати електронні чіпи західних виробників, необхідні для виготовлення зброї - розслідування

рф продовжує отримувати електронні чіпи західних виробників, необхідні для виготовлення зброї - розслідування

Київ • УНН

 • 384341 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Незважаючи на експортні обмеження, рф продовжує отримувати електронні чіпи західних виробників, необхідні для виготовлення озброєння. Про це йдеться у спільному розслідуванні Reuters і британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), пише УНН.

Деталі

Згідно даними, за сім місяців до 31 жовтня імпорт електроніки до рф склав 2,6 мільярда доларів, із них на товари західних виробників припадає 777 мільйонів доларів.

Комп’ютерні чіпи були виявлені у російських системах озброєння американських Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc., а також німецької Infineon AG.

Встановлено, що для здійснення поставок рф створила компанії в Туреччині та Гонконгу та інших торгових центрах світу.

Так, один російський імпортер, OOO Fortap, що базується в санкт-петербурзі, був створений російським бізнесменом у квітні і з тих пір імпортував щонайменше 138 мільйонів доларів електроніки, включаючи американські комп’ютерні частини, згідно з російськими митними документами.

Розслідувачі, показують, що одним із найбільших постачальників Fortap є турецька компанія Bion Group Ltd Sti, колишній трейдер текстилю, який нещодавно почав оптову торгівлю електронікою. Генеральний менеджер Bion відмовився від коментарів.

Інший російський імпортер, ТОВ «Титан-Мікро», зареєстрував адресу будинку в лісі на північній околиці москви. Він також імпортував західні комп’ютерні компоненти після вторгнення, згідно з митними документами.

Деякі з постачальників, включаючи фірми в Гонконзі та Туреччині, мають зв’язки з російськими громадянами, згідно з оглядом документів компаній.

Як зазначається, представник Intel сказав, що дотримується всіх санкцій і експортного контролю проти росії і «має чітку політику, згідно з якою її дистриб’ютори та клієнти повинні дотримуватися всіх експортних вимог і міжнародних законів».

Також представник AMD заявив, що фірма «суворо дотримується» всіх експортних правил і призупинила продаж і підтримку своєї продукції в росії. «Це включає вимогу до всіх клієнтів AMD і авторизованих дистриб’юторів» припинити продаж продукції AMD в рф.

Infineon, своєю черго, заявила, що після вторгнення компанія «інструктувала всіх партнерів з дистрибуції в усьому світі запобігати поставкам і вживати жорстких заходів, які запобігатимуть будь-якому перенаправленню продуктів або послуг Infineon всупереч санкціям».

Компанія Texas Instruments заявила, що не відправляла до росії з кінця лютого. Компанія Analog Devices не відповіла на запит.

Зазначається, що представник Міністерства торгівлі США сказав, що «з початку вторгнення доступ росії до технологій скоритився майже на 70% завдяки діям безпрецедентної коаліції з 38 країн, які об’єдналися, щоб відповісти на агресію володимира путіна». 

Доповнення

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати і надалі працюватимуть над обмеженням доступу росії до високих технологій та відстеженням порушень санкційного режиму за допомогою технічних засобів.

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