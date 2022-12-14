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рф продолжает получать электронные чипы западных производителей, необходимые для изготовления оружия - расследование

рф продолжает получать электронные чипы западных производителей, необходимые для изготовления оружия - расследование

Киев • УНН

 • 384340 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Несмотря на экспортные ограничения, россия продолжает получать электронные чипы западных производителей, необходимые для изготовления вооружения. Об этом говорится в совместном расследовании Reuters и британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), пишет УНН

Детали 

Согласно данным, за семь месяцев до 31 октября импорт электроники в рі составил 2,6 миллиарда долларов, из них на товары западных производителей приходится 777 миллионов долларов.

Компьютерные чипы были обнаружены в российских системах вооружения американских Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc., а также немецкой Infineon AG.

Установлено, что для осуществление поставок рф создала компании в Турции и Гонконге и других торговых центрах мира.

Так, один российский импортер, ООО Fortap, базирующийся в санкт-петербурге, был создан российским бизнесменом в апреле и с тех пор импортировал по меньшей мере 138 миллионов долларов электроники, включая американские компьютерные части, согласно российским таможенным документам. 

Расследователи показывают, что одним из крупнейших поставщиков Fortap является турецкая компания Bion Group Ltd Sti, бывший трейдер текстиля, недавно начавший оптовую торговлю электроникой. Генеральный менеджер Bion отказался от комментариев.

Другой российский импортер, ООО «Титан-Микро», зарегистрировал адрес дома в лесу на северной окраине москвы. Он также импортировал западные компьютерные компоненты после вторжения, согласно таможенным документам.

Некоторые из поставщиков, включая фирмы в Гонконге и Турции, имеют связи с российскими гражданами, согласно обзору документов компаний.

Как отмечается, представитель Intel сказал, что соблюдает все санкции и экспортный контроль против россии и «имеет четкую политику, согласно которой ее дистрибьюторы и клиенты должны соблюдать все экспортные требования и международные законы».

Также представитель AMD заявил, что фирма «строго соблюдает» все экспортные правила и приостановила продажу и поддержку своей продукции в россии. «Это включает требование ко всем клиентам AMD и авторизованным дистрибьюторам» прекратить продажу продукции AMD в рф.

Infineon, в свою очередь, заявила, что после вторжения компания «инструктировала всех партнеров по дистрибуции во всем мире предотвращать поставки и принимать жесткие меры, которые будут предотвращать любое перенаправление продуктов или услуг Infineon вопреки санкциям».

Компания Texas Instruments заявила, что ничего не отправляла в россию с конца февраля. Компания Analog Devices не ответила на запрос.

Отмечается, что представитель Министерства торговли США сказал, что с «начала вторжения доступ россии к технологиям сократился почти на 70% благодаря действиям беспрецедентной коалиции из 38 стран, которые объединились, чтобы ответить на агрессию владимира путина».

Дополнение

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и дальше будут работать над ограничением доступа россии к высоким технологиям и отслеживанием нарушений санкционного режима с помощью технических средств.

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