Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Свирского заявил, что нужен новый толчок поставке от партнеров ради обороны, что надо обеспечить уже в декабре.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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Сегодня был доклад главкома Сырского. Поутру. И будет еще один разговор вечером. Приоритеты-они очевидны. Фронт-Покровское направление, Кураховское. Также-Курская операция. Мы ценим то, что партнеры сейчас реализуют заявленные пакеты поддержки. Реализовывают достаточно своевременно. И важно, чтобы объемы того, о чем объявляется, соответствовали нашим договоренностям и объективным потребностям. Нужен новый толчок снабжению ради обороны. И в декабре должны это обеспечить - сказал Зеленский.

Напомним

Вчера, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Драссказал ему о ситуации в Донецкой области, Запорожье и Курском направлении, отметив, что Кураховское направление – самое тяжелое сейчас.