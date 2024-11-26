Зеленский: "нужен новый толчок поставке ради обороны, в декабре необходимо это обеспечить”
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о необходимости нового толчка в поставках вооружения от партнеров. По итогам доклада Сырского обсудили ситуацию на Покровском, Кураховском и Курском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Свирского заявил, что нужен новый толчок поставке от партнеров ради обороны, что надо обеспечить уже в декабре.
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
детали
Сегодня был доклад главкома Сырского. Поутру. И будет еще один разговор вечером. Приоритеты-они очевидны. Фронт-Покровское направление, Кураховское. Также-Курская операция. Мы ценим то, что партнеры сейчас реализуют заявленные пакеты поддержки. Реализовывают достаточно своевременно. И важно, чтобы объемы того, о чем объявляется, соответствовали нашим договоренностям и объективным потребностям. Нужен новый толчок снабжению ради обороны. И в декабре должны это обеспечить
Напомним
Вчера, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Драссказал ему о ситуации в Донецкой области, Запорожье и Курском направлении, отметив, что Кураховское направление – самое тяжелое сейчас.