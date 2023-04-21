рф продовжує блокувати роботу "зернового коридору": за два дні погоджено лише 2 судна на вхід і 2 на вихід

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«З портів, звичайно, судна виходять, але питання по інспекціях. Всього було погоджено за вчора та сьогодні, здається, два судна на вхід і два на вихід. При можливості робити більше десятка. Тобто це говорить про свідоме блокування та продовження деструктивної політики. Тут важливо тримати конструктивний підхід у взаємодії з нашими посередниками й стимулювати їх. Щоб рішення приймалися так, щоб вони відповідали інтересам, як українських виробників, так і ринку», - розповів Боднар.

Деталі

Він зазначив, що в Україні не розраховують на те, що росіяни повноцінно відкриють можливість виходу кораблів, оскільки ця ініціатива їм нецікава.

«Вони пробують проштовхнути свої пропозиції, зокрема, щодо експорту різного роду мінеральних добрив своїх і щодо, того, щоб українське зерно не виходило в повному обсязі на міжнародні ринки», - сказав Боднар.

Доповнення

17 квітня Київ заявляв, що чорноморському зерновому коридору загрожує "закриття" через те, що росія блокує огляд вантажних суден.

Російські державні ЗМІ повідомили 18 квітня, що перевірки відновилися, але високопосадовець повідомив Reuters: "Нічого не вирішено".

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков 19 квітня повідомив, що перевірки суден у межах Чорноморської зернової ініціативі відновлюються попри спроби рф зірвати угоду.

Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.