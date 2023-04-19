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Перевірки суден у межах "зернового коридору" відновлюються попри спроби рф зірвати угоду - Кубраков

Перевірки суден у межах "зернового коридору" відновлюються попри спроби рф зірвати угоду - Кубраков

Київ • УНН

 • 1102978 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Перевірки суден у межах Чорноморської зернової ініціативі відновлюються попри спроби рф зірвати угоду. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Чорноморська зернова ініціатива (BSGI): перевірки суден відновлюються, попри спроби рф зірвати угоду. З Туреччиною, ООН та іншими партнерами ми продовжуємо консультації щодо шляхів забезпечення повної реалізації зернової угоди відповідно до зобов’язань усіх сторін і процедур Спільного координаційного центру (JCC). Вдячний міністру оборони Туреччини Хулусі Акару за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи BSGI", - написав Кубраков.

Раніше

Українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим провела 18 квітня у Туреччині переговори щодо статусу Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 18 травня.

Як зазначає Reuters, неясно, чи буде її продовжено, тому що росія заявляє, що окрема угода, спрямована на полегшення її власного експорту сільськогосподарської продукції та добрив, не була підтримана.

17 квітня Київ заявив, що чорноморському зерновому коридору загрожує "закриття" через те, що росія блокує огляд вантажних суден.

Російські державні ЗМІ повідомили 18 квітня, що перевірки відновилися, але високопосадовець повідомив Reuters: "Нічого не вирішено".

Доповнення

Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.

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