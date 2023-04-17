"Зернова ініціатива" під загрозою: в уряді заявили про чергове блокування рф інспекції суден

ukru
Ексклюзив
15:02 • 53741 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 87798 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 117544 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 260436 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 184527 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 174690 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 277403 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455803 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346714 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357566 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
86 %
747 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186460 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 153219 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 148648 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 107876 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 59909 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 260457 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 277417 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 509378 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 643405 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 667070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50123 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 59916 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 148659 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 186469 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 207669 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

"Зернова ініціатива" під загрозою: в уряді заявили про чергове блокування рф інспекції суден

"Зернова ініціатива" під загрозою: в уряді заявили про чергове блокування рф інспекції суден

Київ • УНН

 • 586391 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. "Зернова ініціатива" під загрозою зупинки, адже росія знову заблокувала інспекції суден в Босфорі, наполягаючи на своєму списку суден. Україна сподівається на вплив на ситуацію партнерів - ООН та Туреччини, повідомили у Мінвідновлення, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України. У результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», - наголосили у міністерстві.

Деталі

У відомстві нагададли, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, "що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн".

А з квітня 2023 року, за даними міністерства, російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у ініціативі. «Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту «Південний», - вказали у Мінвідновлення.

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи». Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - зауважили у міністерстві.

"Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян и виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - підсумували у відомстві.

Доповнення

Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38