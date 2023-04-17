"Зернова ініціатива" під загрозою: в уряді заявили про чергове блокування рф інспекції суден

Цитата

«Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України. У результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», - наголосили у міністерстві.

Деталі

У відомстві нагададли, що з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, "що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн".

А з квітня 2023 року, за даними міністерства, російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у ініціативі. «Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту «Південний», - вказали у Мінвідновлення.

"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи». Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - зауважили у міністерстві.

"Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян и виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами в СКЦ процедур, які працювали 9 місяців", - підсумували у відомстві.

Доповнення

Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.