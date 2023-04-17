"Зерновая инициатива" под угрозой: в правительстве заявили об очередной блокировке рф инспекции судов

Цитата

«Сегодня, 17 апреля, российская сторона во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. С 10 апреля российская сторона в СКЦ в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы «Зерновой инициативы» не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование «Зерновой инициативы», - отметили в министерстве.

Детали

В ведомстве напомнили, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, "что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн тонн".

А с апреля 2023 года, по данным министерства, российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в инициативе. «Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (2 из которых на Китай), на которые уже ожидает груз в порту «Южный», - указали в Минобновления.

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений «Зерновой инициативы». Это является очередной попыткой диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", - отметили в министерстве.

"Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, которые работали 9 месяцев", - подытожили в ведомстве.

Дополнение

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.