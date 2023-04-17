"Зерновая инициатива" под угрозой: в правительстве заявили об очередной блокировке рф инспекции судов

ukru
Эксклюзив
12:17 • 19932 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 101780 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130203 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119911 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133968 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116710 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131237 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125320 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109033 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102749 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135837 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118209 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120778 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116382 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114381 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212866 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243483 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182866 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188697 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224337 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 4538 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 77131 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111886 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119995 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135522 просмотра
Актуальное
"Зерновая инициатива" под угрозой: в правительстве заявили об очередной блокировке рф инспекции судов

"Зерновая инициатива" под угрозой: в правительстве заявили об очередной блокировке рф инспекции судов

Киев • УНН

 • 586387 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. "Зерновая инициатива" под угрозой остановки, ведь россия снова заблокировала инспекции судов в Босфоре, настаивая на своем списке судов. Украина надеется на влияние на ситуацию партнеров - ООН и Турции, сообщили в Минвосстановления, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня, 17 апреля, российская сторона во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. С 10 апреля российская сторона в СКЦ в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы «Зерновой инициативы» не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование «Зерновой инициативы», - отметили в министерстве.

Детали

В ведомстве напомнили, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, "что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн тонн".

А с апреля 2023 года, по данным министерства, российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в инициативе. «Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (2 из которых на Китай), на которые уже ожидает груз в порту «Южный», - указали в Минобновления.

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений «Зерновой инициативы». Это является очередной попыткой диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", - отметили в министерстве.

"Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, которые работали 9 месяцев", - подытожили в ведомстве.

Дополнение

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы