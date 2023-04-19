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Проверки судов в рамках "зернового коридора" возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение - Кубраков

Киев • УНН

 • 1102973 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Проверки судов в рамках Черноморской зерновой инициативе возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Черноморская зерновая инициатива (BSGI): проверки судов возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение. С Турцией, ООН и другими партнерами мы продолжаем консультации о путях обеспечения полной реализации зерновой сделки в соответствии с обязательствами всех сторон и процедурами Совместного координационного центра (JCC). Благодарен министру обороны Турции Хулуси Акару за конструктивный диалог и четкую позицию по поддержке работы BSGI", - написал Кубраков.

Ранее

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Александром Кубраковым провела 18 апреля в Турции переговоры по статусу Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 18 мая.

Как отмечает Reuters, неясно, будет ли она продлена, потому что россия заявляет, что отдельное соглашение, направленное на облегчение ее собственного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, не было поддержано.

17 апреля Киев заявил, что черноморскому зерновому коридору грозит "закрытие" из-за того, что россия блокирует досмотр грузовых судов.

Российские государственные СМИ сообщили 18 апреля, что проверки возобновились, но высокопоставленный чиновник сообщил Reuters: "Ничего не решено".

Дополнение

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

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