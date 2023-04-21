рф продолжает блокировать работу "зернового коридора": за два дня согласовано только 2 судна на вход и 2 на выход
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. россия продолжает сознательно блокировать работу "зернового коридора". За вчера и сегодня было согласовано только два судна на вход и два на выход. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Из портов, конечно, суда выходят, но вопросы по инспекциям. Всего было согласовано за вчера и сегодня, кажется, два судна на вход и два на выход. При возможности делать больше десятка. То есть это говорит о сознательном блокировании и продолжении деструктивной политики. Здесь важно держать конструктивный подход во взаимодействии с нашими посредниками и стимулировать их. Чтобы решения принимались так, чтобы они отвечали интересам, как украинских производителей, так и рынка», - рассказал Боднар.
Детали
Он отметил, что в Украине не рассчитывают на то, что россияне полноценно откроют возможность выхода кораблей, поскольку эта инициатива им неинтересна.
«Они пробуют протолкнуть свои предложения, в частности, по экспорту разного рода минеральных удобрений своих и по, тому, чтобы украинское зерно не выходило в полном объеме на международные рынки», - сказал Боднар.
Дополнение
17 апреля Киев заявлял, что черноморскому зерновому коридору грозит "закрытие" из-за того, что россия блокирует досмотр грузовых судов.
Российские государственные СМИ сообщили 18 апреля, что проверки возобновились, но высокопоставленный чиновник сообщил Reuters: "Ничего не решено".
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 19 апреля сообщил, что проверки судов в рамках Черноморской зерновой инициативе возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение.
После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.