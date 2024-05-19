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рф пошкодила санаторій, будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині: жертв немає

рф пошкодила санаторій, будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині: жертв немає

Київ • УНН

 • 32060 перегляди

російські артилерійські удари пошкодили санаторій, будинки, господарські будівлі, скутер, лінії електропередач та газопровід у Дніпропетровській області, але обійшлося без жертв.

На Дніпропетровщині внаслідок агресії рф пошкоджено санаторій, будинки, господарські споруди, скутер, лінії електропередач і газогін. Жертв немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Дніпропетровській області від вечора окупанти тричі вдарили з артилерії по райцентру Нікопольщини, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах.

У результаті ворожого нападу були пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Крім того, зафіксовано понівечення лінії електропередач і газогін.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На Дніпропетровщині цивільний чоловік з ножем напав на сержанта ТЦК18.05.24, 18:32 • 31153 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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