рф пошкодила санаторій, будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині: жертв немає
Київ • УНН
російські артилерійські удари пошкодили санаторій, будинки, господарські будівлі, скутер, лінії електропередач та газопровід у Дніпропетровській області, але обійшлося без жертв.
На Дніпропетровщині внаслідок агресії рф пошкоджено санаторій, будинки, господарські споруди, скутер, лінії електропередач і газогін. Жертв немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У Дніпропетровській області від вечора окупанти тричі вдарили з артилерії по райцентру Нікопольщини, Покровській сільській та Червоногригорівській громадах.
У результаті ворожого нападу були пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Крім того, зафіксовано понівечення лінії електропередач і газогін.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
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