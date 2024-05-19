рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет

На Днепропетровщине в результате агрессии рф повреждены санаторий, дома, хозяйственные постройки, скутер, линии электропередач и газопровод. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области с вечера оккупанты трижды ударили из артиллерии по райцентру Никопольщины, Покровской сельской и Червоногригорьевской громадах.

В результате вражеского нападения были повреждены санаторий, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, скутер. Кроме того, зафиксированы повреждения линии электропередач и газопровода.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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