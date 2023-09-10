рф економить свою техніку, виводячи на поле бою старе озброєння – ЗСУ

Цитата

«Вони вже економлять свою техніку, адже вона була знищена Силами оборони сходу. Зазвичай зараз ми фіксуємо появу на полі бою старих зразків озброєння, як БПМ-1, якій понад 60 років, різні танки типу Т-55, різні МТ-ЛБ, які вже в сучасних країнах, навіть в пострадянських, давно вже списані. Так звана «друга армія світу» досі їх тримає, і зараз вони використовуються здебільшого, щоб «заткнути дірки»», - розповів Євлаш.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 268 630 осіб, 4554 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов не поділяє думку, що війна буде довготривалою та пояснив, що це значить