рф економить свою техніку, виводячи на поле бою старе озброєння – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. росія економить свою техніку, виводячи на поле бою старе озброєння. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Вони вже економлять свою техніку, адже вона була знищена Силами оборони сходу. Зазвичай зараз ми фіксуємо появу на полі бою старих зразків озброєння, як БПМ-1, якій понад 60 років, різні танки типу Т-55, різні МТ-ЛБ, які вже в сучасних країнах, навіть в пострадянських, давно вже списані. Так звана «друга армія світу» досі їх тримає, і зараз вони використовуються здебільшого, щоб «заткнути дірки»», - розповів Євлаш.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 268 630 осіб, 4554 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Буданов не поділяє думку, що війна буде довготривалою та пояснив, що це значить