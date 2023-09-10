рф экономит свою технику, выводя на поле боя старое вооружение - ВСУ

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«Они уже экономят свою технику, ведь она была уничтожена Силами обороны востока. Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения, как БПМ-1, которой более 60 лет, различные танки типа Т-55, различные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно уже списаны. Так называемая «вторая армия мира» до сих пор их держит, и сейчас они используются в основном, чтобы «заткнуть дыры»», - рассказал Евлаш.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 630 человек, 4554 танков и сотен единиц другой военной техники.

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