рф экономит свою технику, выводя на поле боя старое вооружение - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. россия экономит свою технику, выводя на поле боя старое вооружение. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.
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«Они уже экономят свою технику, ведь она была уничтожена Силами обороны востока. Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения, как БПМ-1, которой более 60 лет, различные танки типа Т-55, различные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно уже списаны. Так называемая «вторая армия мира» до сих пор их держит, и сейчас они используются в основном, чтобы «заткнуть дыры»», - рассказал Евлаш.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 630 человек, 4554 танков и сотен единиц другой военной техники.
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