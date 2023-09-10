рф экономит свою технику, выводя на поле боя старое вооружение - ВСУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. россия экономит свою технику, выводя на поле боя старое вооружение. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они уже экономят свою технику, ведь она была уничтожена Силами обороны востока. Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения, как БПМ-1, которой более 60 лет, различные танки типа Т-55, различные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно уже списаны. Так называемая «вторая армия мира» до сих пор их держит, и сейчас они используются в основном, чтобы «заткнуть дыры»», - рассказал Евлаш.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 268 630 человек, 4554 танков и сотен единиц другой военной техники.

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