рф активізувала тактичну авіацію у відповідь на український контрнаступ - Міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Активізація ворожої тактичної бойової авіації, особливо над півднем України, який з початку війни був більш зручний до повітряних атак, - це відповідь на повідомлення про український контрнаступ, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
Деталі
Впродовж останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості польотів російської тактичної бойової авіації, особливо над півднем України. На думку аналітиків, майже напевно це було зроблено у відповідь на повідомлення про активізацію українських наступальних операцій, оскільки повітряно-космічні сили (пкс) росії намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.
Попри зростання, щоденна кількість вильотів пкс залишається значно нижчою, ніж на початку війни, коли вони здійснювали до 300 щоденних вильотів. З початку вторгнення південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту, вважають експерти британського Міноборони.
У звіті зазначається, що за останній рік пкс збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, планерних бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.
Доповнення
Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами. російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці.
Внаслідок нічної ракетної атаки військ рф на Одесу, другої за тиждень, загинули троє людей, 13 поранено, під завалами можуть бути люди.
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