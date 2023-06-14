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рф активізувала тактичну авіацію у відповідь на український контрнаступ - Міноборони Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Активізація ворожої тактичної бойової авіації, особливо над півднем України, який з початку війни був більш зручний до повітряних атак, - це відповідь на повідомлення про український контрнаступ, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

рф активізувала тактичну авіацію у відповідь на український контрнаступ - Міноборони Британії

Деталі

Впродовж останніх двох тижнів спостерігається збільшення кількості польотів російської тактичної бойової авіації, особливо над півднем України. На думку аналітиків, майже напевно це було зроблено у відповідь на повідомлення про активізацію українських наступальних операцій, оскільки повітряно-космічні сили (пкс) росії намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.

Попри зростання, щоденна кількість вильотів пкс залишається значно нижчою, ніж на початку війни, коли вони здійснювали до 300 щоденних вильотів. З початку вторгнення південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту, вважають експерти британського Міноборони.

У звіті зазначається, що за останній рік пкс збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, планерних бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.

Доповнення

Українські військові знищили у ніч на 14 червня три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131, запущених російськими військами. російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці.

Внаслідок нічної ракетної атаки військ рф на Одесу, другої за тиждень, загинули троє людей, 13 поранено, під завалами можуть бути люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки нічної ракетної атаки рф на Одесу: в Нацполіції показали відео

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