Наслідки нічної ракетної атаки рф на Одесу: в Нацполіції показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Одесі, унаслідок чергової ракетної атаки російських окупантів, загинули 3 мирних жителя та 13 зазнали поранень. Також унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram, пише УНН.
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У Нацполіції зазначили, що унаслідок чергової ракетної атаки рф були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. А саме: бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклад харчування, крамниці та складське приміщення однієї з торговельних мереж.
"В останньому після ліквідації пожежі триває розбір завалів, під якими можуть знаходитися люди", - додали в Нацполіції.
Наразі на місцях працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки, патрульні.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу три людини загинули, ще десять отримали поранення.