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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Последствия ночной ракетной атаки рф на Одессу: в Нацполиции показали видео

Киев • УНН

 • 2511878 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Одессе, в результате очередной ракетной атаки российских оккупантов, погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения. Также в результате вражеского обстрела было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram, пишет УНН.

Последствия ночной ракетной атаки рф на Одессу: в Нацполиции показали видео

Детали

В Нацполиции отметили, что в результате очередной ракетной атаки рф были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. А именно: бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей.

"В последнем после ликвидации пожара продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди", - добавили в Нацполиции.

Сейчас на местах работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные.

Напомним

В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.

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