Последствия ночной ракетной атаки рф на Одессу: в Нацполиции показали видео

Детали

В Нацполиции отметили, что в результате очередной ракетной атаки рф были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. А именно: бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей.

"В последнем после ликвидации пожара продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди", - добавили в Нацполиции.

Сейчас на местах работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные.

Напомним

В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.