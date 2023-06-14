Последствия ночной ракетной атаки рф на Одессу: в Нацполиции показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Одессе, в результате очередной ракетной атаки российских оккупантов, погибли 3 мирных жителя и 13 получили ранения. Также в результате вражеского обстрела было повреждено много объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
В Нацполиции отметили, что в результате очередной ракетной атаки рф были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. А именно: бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей.
"В последнем после ликвидации пожара продолжается разбор завалов, под которыми могут находиться люди", - добавили в Нацполиции.
Сейчас на местах работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные.
Напомним
В результате вражеской ракетной атаки на Одессу три человека погибли, еще десять получили ранения.