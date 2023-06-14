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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Ворог зазнає великих втрат у живій силі та техніці - речник Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив під час включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає кореспондент УНН.

Ворог зазнає великих втрат у живій силі та техніці - речник Генштабу

Деталі

Ковальов зазначив, що "противник зазнає великих втрат у живій силі та техніці".

Як повідомив Ковальов, протягом минулої доби на східному та південному напрямках ворог втратив:

• артилерійську батарею самохідних гармат;
• 2 комплекси радіоелектронної боротьби;
• близько 10 одиниць автомобільної техніки;
• радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
• зенітно-ракетний комплекс.

Доповнення

Українські військові мають частковий успіх в результаті наступальної операції. За останні три доби Сили оборони просунулися на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км.

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