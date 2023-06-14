Сили оборони за три доби просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські військові мають частковий успіх в результаті наступальної операції. За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км. Про це повідомив під час включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає кореспондент УНН.
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«Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій, мають частковий успіх. За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км», - розповів Ковальов.
Деталі
Ковальов зазначив, що на Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.
За його словами, противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів.
Ковальов зазначив, що цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет “Х-22”, крилатих ракет морського базування “Калібр”, застосував БпЛА “Шахед" по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.
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Доповнення
Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомляла, що у Сил оборони за минулу добу є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.
Як повідомляли з Генштабу, Сили оборони звільнили 7 населених пунктів.