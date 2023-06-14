Сили оборони за три доби просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра - Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 1202 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 14724 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 46150 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40368 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45538 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114075 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180183 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196976 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144081 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137836 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 40927 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31406 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12945 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 10771 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26915 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 1202 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27075 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 46151 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196976 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 988 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1510 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19398 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24286 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40302 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сили оборони за три доби просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра - Генштаб

Київ • УНН

 • 875021 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Українські військові мають частковий успіх в результаті наступальної операції. За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км. Про це повідомив під час включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає кореспондент УНН.

Сили оборони за три доби просунулися від 200 метрів до 1,4 кілометра - Генштаб

Цитата

«Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій, мають частковий успіх. За останні три доби Сили оборони просунулись на деяких визначених напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км», - розповів Ковальов.

Деталі

Ковальов зазначив, що на Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

За його словами, противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів.

Ковальов зазначив, що цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет “Х-22”, крилатих ракет морського базування “Калібр”, застосував БпЛА “Шахед" по об’єктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У небі над Україною за ніч знищили 3 з 4 "Калібрів" та 9 з 10 "шахедів" ворога

Доповнення

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомляла, що у Сил оборони за минулу добу є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.

Як повідомляли з Генштабу, Сили оборони звільнили 7 населених пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31