Сили оборони звільнили 7 населених пунктів - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів, повідомив під час прямого включення речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, якого цитують у медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України, пише УНН.
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"За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ склали на Лівому фланзі - півтора кілометри, на Правому фланзі - три з половиною кілометри", - повідомив Андрій Ковальов.
Він також поінформував, що за тиждень під час ведення активної наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: просування угруповання Сил оборони України склало шість з половиною кілометрів, площа звільненої української землі на східному та південному напрямках склала понад 100 квадратний кілометрів.
"Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", - цитують Ковальова у Military Media Center.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 10 червня повідомив, що в Україні відбуваються контрнаступальні й оборонні дії.