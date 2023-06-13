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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Силы обороны освободили 7 населенных пунктов - спикер Генштаба

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов, сообщил во время прямого включения спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, которого цитируют в медийной площадке Сил обороны Military Media Center, координируемой Минобороны Украины, пишет УНН.

Силы обороны освободили 7 населенных пунктов - спикер Генштаба

Цитата

"За прошедшую неделю наступательных действий на Бахмутском направлении продвижение украинских войск составили на левом фланге - полтора километра, на правом фланге - три с половиной километра", - сообщил Андрей Ковалев.

Он также проинформировал, что за неделю во время ведения активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах: продвижение группировки Сил обороны Украины составило шесть с половиной километров, площадь освобожденной украинской земли на восточном и южном направлениях составила более 100 квадратный километров.

"Освобождено 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное", - цитируют Ковалева в Military Media Center.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 10 июня сообщил, что в Украине проходят контрнаступательные и оборонительные действия.

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