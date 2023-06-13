Силы обороны освободили 7 населенных пунктов - спикер Генштаба

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"За прошедшую неделю наступательных действий на Бахмутском направлении продвижение украинских войск составили на левом фланге - полтора километра, на правом фланге - три с половиной километра", - сообщил Андрей Ковалев.

Он также проинформировал, что за неделю во время ведения активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах: продвижение группировки Сил обороны Украины составило шесть с половиной километров, площадь освобожденной украинской земли на восточном и южном направлениях составила более 100 квадратный километров.

"Освобождено 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное", - цитируют Ковалева в Military Media Center.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 10 июня сообщил, что в Украине проходят контрнаступательные и оборонительные действия.