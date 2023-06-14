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Силы обороны за трое суток продвинулись от 200 метров до 1,4 километра - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинские военные имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км. Об этом сообщил во время включения с Military Media Center спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, передает корреспондент УНН.

Силы обороны за трое суток продвинулись от 200 метров до 1,4 километра - Генштаб

Цитата

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций, имеют частичный успех. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых определенных направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км», - рассказал Ковалев.

Детали

Ковалев отметил, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

По его словам, противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов.

Ковалев отметил, что этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет “Х-22”, крылатых ракет морского базирования “Калибр”, применил БпЛА “Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.

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Дополнение

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщала, что у Сил обороны за минувшие сутки есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.

Как сообщали из Генштаба, Силы обороны освободили 7 населенных пунктов.

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