Міноборони: за добу є просування на трьох напрямках, місцями до кілометра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Сил оборони за минулу добу є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої, повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр, пише УНН.
Цитата
"В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м; Торецькому напрямку - на 200 м; Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль становила до 3 кв. км", - написала Маляр у Telegram.
Деталі
Заступниця міністра оборони вказала, що ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. "Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Усе це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", - повідомила Маляр.
"Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку; Мар'їнка; Ягідне на Бахмутському; Веселе на Лиманському", - додала вона.
Нагадаємо
Як повідомляли з Генштабу, Сили оборони звільнили 7 населених пунктів.