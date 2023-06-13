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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Минобороны: за сутки есть продвижение на трех направлениях, местами до километра

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. У Сил обороны за минувшие сутки есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои, сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, пишет УНН.

Минобороны: за сутки есть продвижение на трех направлениях, местами до километра

Цитата

"В ходе ведения наступательной операции наши войска в течение минувших суток продвинулись на: Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м; Торецком направлении - на 200 м; Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль составила до 3 кв. км", - написала Маляр в Telegram.

Детали

Замминистра обороны указала, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. "Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", - сообщила Маляр.

"Сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на Бахмутском; Веселое на Лиманском", - добавила она.

Напомним

Как сообщали из Генштаба, Силы обороны освободили 7 населенных пунктов.

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