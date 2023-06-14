Враг несет большие потери в живой силе и технике - спикер Генштаба

Детали

Ковалев отметил, что "противник несет большие потери в живой силе и технике".

Как сообщил Ковалев, за прошедшие сутки на восточном и южном направлениях враг потерял:

• артиллерийскую батарею самоходных орудий;

• 2 комплекса радиоэлектронной борьбы;

• около 10 единиц автомобильной техники;

• радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

• зенитно-ракетный комплекс.

Дополнение

Украинские военные имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км.