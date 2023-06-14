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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Враг несет большие потери в живой силе и технике - спикер Генштаба

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты несут большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщил во время включения с Military Media Center представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, передает корреспондент УНН.

Враг несет большие потери в живой силе и технике - спикер Генштаба

Детали

Ковалев отметил, что "противник несет большие потери в живой силе и технике".

Как сообщил Ковалев, за прошедшие сутки на восточном и южном направлениях враг потерял:

• артиллерийскую батарею самоходных орудий;
• 2 комплекса радиоэлектронной борьбы;
• около 10 единиц автомобильной техники;
• радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;
• зенитно-ракетный комплекс.

Дополнение

Украинские военные имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км.

Украинские Национальные Новости

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