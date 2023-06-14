рф активизировала тактическую авиацию в ответ на украинское контрнаступление - Минобороны Британии

Детали

В течение последних двух недель наблюдается увеличение количества полетов российской тактической боевой авиации, особенно над югом Украины. По мнению аналитиков, почти наверняка это было сделано в ответ на сообщения об активизации украинских наступательных операций, поскольку воздушно-космические силы (вкс) россии пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.

Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов вкс остается значительно ниже, чем в начале войны, когда они совершали до 300 ежедневных вылетов. С начала вторжения юг Украины часто был более благоприятным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта, считают эксперты британского Минобороны.

В отчете отмечается, что за последний год пкс увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", например, планерных бомб, которые позволяют штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.

Дополнение

Украинские военные уничтожили в ночь на 14 июня три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов Shahed-136/131, запущенных российскими войсками. российские оккупанты несут большие потери в живой силе и технике.

В результате ночной ракетной атаки войск рф на Одессу, второй за неделю, погибли три человека, 13 ранены, под завалами могут быть люди.

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