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Резніков: Росія не зупиниться на вимогах про невступ України до НАТО, вона підніматиме ставки

Резніков: Росія не зупиниться на вимогах про невступ України до НАТО, вона підніматиме ставки

Київ • УНН

 • 19111 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Росія не зупиниться на вимогах до Заходу щодо гарантії невступу України до НАТО, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Як зааявив він в інтерв'ю програмі HARDtalk на каналі BBC, країна-агресор вимагатиме гарантій щодо нерозширення НАТО в цілому, пише УНН.

Цитата:

"Росія воює не з Україною, а з НАТО... І тут треба розуміти, що їхня мета - домогтися гарантій про нерозширення НАТО в цілому, а не лише щодо України", - зазначив Резніков.

Деталі

За словами міністра, наступною метою Росії будуть країни Балтії, Польща, Словаччина, Угорщина та "Берлінська стіна".

“Я вважаю, що цивілізований світ все ще грає у шахи з росіянами. Але росіяни грають у покер… Я дуже добре знаю росіян – вони дуже прагматичні, і зараз вони піднімають ставки”, – додав міністр оборони.

При цьому Резніков переконаний, що захід може зробити більше для захисту України від російської агресії, а саме запровадити сильні економічні санкції.

Він додав, що це важливо зробити зараз, а не після можливого вторгнення.

Доповнення

Захід неодноразово загрожував Росії серйозними санкціями проти неї у разі нової агресії проти України. Самі обмежувальні заходи не було оголошено, проте ЗМІ повідомляють про можливе відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Також якісь заходи можуть загрожувати російському проекту "Північний потік-2".

Так, Європейський Союз попередив Росію про масштабні санкції у разі подальшої агресії проти України.

Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що держави-члени Європейського Союзу розходяться у думках щодо масштабів ворожих дій Російської Федерації проти України, які мають призвести до санкцій.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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