Резников: Россия не остановится на требованиях о невступлении Украины в НАТО, она будет поднимать ставки

Цитата:

"Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. И здесь надо понимать, что их цель - добиться гарантий о нерасширении НАТО в целом, а не только в отношении Украины", - отметил Резников.

Детали

По словам министра, следующей целью России будут страны Балтии, Польша, Словакия, Венгрия и "Берлинская стена".

“Я считаю, что цивилизованный мир все еще играет в шахматы с росиянами. Но росияне играют в покер... Я очень хорошо знаю россиян - они очень прагматичны, и сейчас они поднимают ставки”, - добавил министр обороны.

При этом Резников убежден, что Запад может сделать больше для защиты Украины от российской агрессии, а именно ввести сильные экономические санкции.

Он добавил, что это важно сделать сейчас, а не после возможного вторжения.

Дополнение

Запад неоднократно грозил России серьезными санкциями против нее в случае новой агрессии против Украины. Сами ограничительные меры не были объявлены, однако СМИ сообщают о возможном отключении РФ от платежной системы SWIFT. Также какие-то меры могут угрожать российскому проекту "Северный поток-2".

Так, Европейский Союз предупредил Россию о масштабных санкциях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что государства-члены Европейского Союза расходятся во мнениях относительно масштабов враждебных действий Российской Федерации против Украины, которые должны привести к санкциям.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.