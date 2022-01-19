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У ЄС немає єдності щодо рівня агресії РФ проти України, достатнього для санкцій - FT

У ЄС немає єдності щодо рівня агресії РФ проти України, достатнього для санкцій - FT

Київ • УНН

 • 22137 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Держави-члени Європейського Союзу розходяться в думках щодо масштабів ворожих дій Російської Федерації проти України, які повинні призвести до санкцій, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Євросоюз, поряд з США та Великобританією, попередив, що в разі нападу на Україну Росія зіткнеться з санкціями, які спричинять за собою "величезні наслідки та великі витрати". Однак країни ЄС, як повідомляється, не мають єдиної думки про те, який масштаб атаки з боку Росії викличе відповідь. Відзначається, що на думку деяких з них, так звані гібридні атаки, такі як розгортання кіберзброї або операція під "помилковим прапором", що викликає реакцію, можуть "не досягти порогового показника" для введення санкцій, розповіли FT чотири джерела, які брали участь в обговореннях. Один з них сказав, що неофіційні переговори, проведені минулого тижня у Франції, ясно показали розбіжність у думках.

"Взагалі не було згоди в тому, що таке агресія, і дуже великі розбіжності між державами", — сказало джерело, що брав участь у переговорах.

За його словами "деякі хочуть, щоб були включені всі види гібридних дій, інші недалекі від того, щоб тільки повне вторгнення (було достатньо для введення санкцій — ред.FT)".

"Ми досягли єдності щодо необхідності реагувати на російську атаку, але тепер нам не вистачає його в тому, як слід визначати російську атаку", — додало джерело.

Повідомляється, що офіційні особи з усього ЄС продовжують переговори з цього питання напередодні саміту міністрів закордонних справ у понеділок. Відзначається також, що представники деяких країн-членів блоку, особливо східних і північних, географічно розташованих ближче до Росії, побоюються, що без певного тригера для санкцій великі держави, такі як Франція або Німеччина, фактично будуть приймати політичне рішення про те, чи блок буде реагувати на будь-які кроки, що вчиняє Москва. Це викликає побоювання, що кроки, які не дотягують до повного вторгнення, такі як використання проксі-бійців або навмисний саботаж всередині України, який використовується як привід для російського втручання, планований Москвою (про що попереджали США минулого тижня) — можуть бути проігноровані деякими країнами ЄС, які не бажають вводити санкції, пише видання.

"Визначення того, що означає „коли щось станеться", зараз є найбільшим питанням",-сказало Financial Times друге джерело, додавши, що "у нас немає системи автоматичного застосування санкцій. . . У нинішньому вигляді це буде залежати від політичних настроїв".

"Це робить ситуацію дуже незрозумілою. І ви можете бути впевнені, що американці не будуть просто сидіти і чекати", — додали джерела.

Додамо

Захід неодноразово погрожував Росії серйозними санкціями проти неї у разі нової агресії проти України. Самі обмежувальні заходи не були оголошені, проте ЗМІ повідомляють про можливе відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також якісь заходи можуть загрожувати російському проекту "Північний потік — 2". Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною в останні тижні залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів. Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил і фабрикують провокації в соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну в разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених веденню бойових дій в міських умовах і використанню вибухових речовин, можливо, для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили представники адміністрації.

У США є інформація, яка свідчить про те, що Росія "активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення", заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться "може початися з середини січня до середини лютого".

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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